Panamá Nacionales -  25 de octubre de 2025 - 15:53

IMHPA emite aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Pacífico panameño

El IMHPA emitió un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleajes en el Pacífico panameño, vigente hasta el 28 de octubre.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleajes en el litoral Pacífico del país, el cual estará vigente hasta el 28 de octubre.

La entidad informó que se esperan vientos con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas superiores en áreas costeras y marítimas, lo que podría generar condiciones adversas para la navegación y actividades pesqueras.

El IMHPA recomendó a las embarcaciones pequeñas y medianas mantener precaución, así como a las comunidades costeras y bañistas, ante la posibilidad de oleajes de moderados a fuertes durante el periodo de vigilancia.

Las autoridades monitorean la evolución de las condiciones atmosféricas y piden a la población seguir los reportes oficiales para evitar situaciones de riesgo.

