IMHPA emite aviso de vigilancia por vientos y oleajes en el Pacífico panameño

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por vientos intensificados y oleajes en el litoral Pacífico del país, el cual estará vigente hasta el 28 de octubre.
IMHPA emite aviso de vigilancia por vientos
El IMHPA recomendó a las embarcaciones pequeñas y medianas mantener precaución, así como a las comunidades costeras y bañistas, ante la posibilidad de oleajes de moderados a fuertes durante el periodo de vigilancia.
Las autoridades monitorean la evolución de las condiciones atmosféricas y piden a la población seguir los reportes oficiales para evitar situaciones de riesgo.