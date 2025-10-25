MiAmbiente rescata a un pájaro estaca herido en La Bendición de Chitré

Personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) rescató a un pájaro estaca en el sector de La Bendición, distrito de Chitré, que presentaba problemas en las patas y el sistema nervioso, según informó la entidad.

El ave fue trasladada a un centro de rehabilitación de fauna silvestre, donde permanecerá bajo cuidados veterinarios especializados hasta lograr su recuperación total.

MiAmbiente pide apoyo a la ciudadanía tras rescate

MiAmbiente reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar casos de fauna silvestre herida o en peligro a las oficinas regionales o a través de las líneas de atención, con el fin de garantizar la protección y conservación de las especies nativas del país.

El pájaro estaca (Nyctibius griseus) es una especie reconocida por su capacidad de camuflarse entre los troncos de los árboles, lo que lo convierte en uno de los aves más singulares de la fauna panameña.