Bus con 27 pasajeros se incendia en el puente Giral de Colón; no hubo heridos

Un bus con 27 pasajeros se incendió en el puente Giral, Colón. Todos lograron salir a tiempo sin heridos, reportó el BCBRP.

Por Noemí Ruíz

Un bus tipo coaster se incendió en su totalidad en el área del puente Giral, en Buena Vista de Colón, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

En el vehículo viajaban 27 pasajeros, entre ellos 11 niños y 16 adultos, quienes lograron salir a tiempo, evitando así una tragedia. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales durante el siniestro.

Unidades del BCBRP acudieron al lugar para controlar las llamas y enfriar el área, mientras personal de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional se encargó de regular la circulación vehicular.

Hasta el momento, se investigan las causas del incendio, que consumió por completo el vehículo.

