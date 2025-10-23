Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 07:56

A 19 años de la tragedia del bus 8B-06 en La Cresta: un recuerdo que aún duele en Panamá

Este 23 de octubre se cumplen 19 años de la tragedia del bus 8B-06 en La Cresta, donde murieron 18 personas. Sobrevivientes aún piden justicia.

Bus 8B-06 en La Cresta

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este jueves 23 de octubre se cumplen 19 años de la tragedia del bus 8B-06, ocurrida en La Cresta, en la ciudad de Panamá, un suceso que cobró la vida de 18 personas y dejó una profunda huella en la memoria del país.

Tragedia del bus 8B-06 en La Cresta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1981319059347058711&partner=&hide_thread=false

El incendio del autobús, ocurrido en 2006, se convirtió en uno de los episodios más dolorosos del transporte público panameño y marcó un antes y un después en la historia del sistema de transporte colectivo.

A casi dos décadas del hecho, los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad para los usuarios del transporte público.

