A 19 años de la tragedia del bus 8B-06 en La Cresta: un recuerdo que aún duele en Panamá

Este jueves 23 de octubre se cumplen 19 años de la tragedia del bus 8B-06, ocurrida en La Cresta, en la ciudad de Panamá, un suceso que cobró la vida de 18 personas y dejó una profunda huella en la memoria del país.
Tragedia del bus 8B-06 en La Cresta
El incendio del autobús, ocurrido en 2006, se convirtió en uno de los episodios más dolorosos del transporte público panameño y marcó un antes y un después en la historia del sistema de transporte colectivo.
A casi dos décadas del hecho, los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad para los usuarios del transporte público.