Policía Nacional aprehende a tres personas y realiza allanamiento en Pueblo Nuevo

Un operativo de la Policía Nacional culminó con la aprehensión de tres personas y un importante decomiso en una residencia del corregimiento de Pueblo Nuevo. Según el reporte oficial, los capturados son individuos con antecedentes penales por diversos hechos delictivos, lo que añade gravedad al hallazgo.
Policía Nacional capturó a tres personas con antecedentes penales
El allanamiento, ejecutado en horas de la mañana, permitió a las autoridades decomisar los siguientes elementos:
- 28 paquetes de presunta droga (tipo y peso por confirmar).
- Un arma de fuego.
- Un chaleco balístico.
Las tres personas aprehendidas, junto con las evidencias encontradas, fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para el proceso de formulación de cargos. Se espera que el Ministerio Público inicie las investigaciones por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas ilegales.