Panamá Nacionales -

Ministro de seguridad responde a cuestionamiento sobre licitación para uniformes de la Policía Nacional

El ministro de Seguridad, Frank Abrego, respondió a cuestionamientos por una licitación para uniformes de la Policía Nacional, que fue suspendida. Señaló que “todo lo actuado fue legal dentro del marco de lo que es regulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Hace un mes se iba a hacer un acto público de licitación, por razones de presupuesto el mismo fue suspendido”.