Calendario de feriados en Panamá 2025: todos los días libres y festivos

Planifica tus días de descanso con anticipación. Aquí te presentamos el calendario completo de feriados en Panamá para el año 2025, que incluye los días libres nacionales, conmemoraciones históricas, fiestas patrias, carnavales y celebraciones de fin de año.
Feriados nacionales en Panamá 2025
Noviembre
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
- 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos
- 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
Diciembre
- 8 de diciembre: Día de las Madres
- 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
- 25 de diciembre: Navidad
Planifica tus vacaciones
Estos feriados representan una excelente oportunidad para descansar, viajar o compartir en familia. Se recomienda a empresas y trabajadores revisar con antelación las fechas para organizar turnos y actividades laborales durante los días no laborables.