Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 07:14

Calendario de feriados en Panamá 2025: todos los días libres y festivos

Consulta aquí el calendario de feriados en Panamá 2025 con todos los días no laborables, incluyendo carnavales, fiestas patrias y celebraciones de fin de año.

Calendario de feriados en Panamá 2025

Calendario de feriados en Panamá 2025

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Planifica tus días de descanso con anticipación. Aquí te presentamos el calendario completo de feriados en Panamá para el año 2025, que incluye los días libres nacionales, conmemoraciones históricas, fiestas patrias, carnavales y celebraciones de fin de año.

Feriados nacionales en Panamá 2025

Noviembre

  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
  • 10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos
  • 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1981102045626241176&partner=&hide_thread=false

Diciembre

  • 8 de diciembre: Día de las Madres
  • 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
  • 25 de diciembre: Navidad

Planifica tus vacaciones

Estos feriados representan una excelente oportunidad para descansar, viajar o compartir en familia. Se recomienda a empresas y trabajadores revisar con antelación las fechas para organizar turnos y actividades laborales durante los días no laborables.

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajada de EE. UU. en Panamá actualiza los requisitos para tramitar la visa

PARLATINO impulsa seguridad alimentaria en América Latina y Caribe

Foro de Ciberseguridad en UDELAS reúne a expertos internacionales

Recomendadas

Más Noticias