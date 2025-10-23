Calendario de feriados en Panamá 2025: todos los días libres y festivos

Planifica tus días de descanso con anticipación. Aquí te presentamos el calendario completo de feriados en Panamá para el año 2025, que incluye los días libres nacionales, conmemoraciones históricas, fiestas patrias, carnavales y celebraciones de fin de año.

Feriados nacionales en Panamá 2025

Noviembre

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)

10 de noviembre: Grito de Independencia de la Villa de Los Santos

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre: Día de las Madres

Día de las Madres 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá

Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá 25 de diciembre: Navidad

Planifica tus vacaciones

Estos feriados representan una excelente oportunidad para descansar, viajar o compartir en familia. Se recomienda a empresas y trabajadores revisar con antelación las fechas para organizar turnos y actividades laborales durante los días no laborables.