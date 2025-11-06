Mizrachi llama "fracasados y populistas" comentarios del alcalde de Colón sobre el pago de impuestos

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , calificó como “fracasados y populistas” los comentarios de su colega de la ciudad de Colón, Diógenes Galván, quien cuestionó que las empresas de la Zona Libre de Colón no paguen impuestos municipales.

"Sus comentarios del día de ayer fueron sumamente fracasados y populistas, que siembran las raíces de lo que es un socialismo. No necesitamos crear nuevos impuestos", destacó Mizrachi.

El alcalde capitalino añadió que Galván fracasó al enfocar su argumento, buscando, según dijo, “sus cinco minutos de atención” al proponer el cobro de impuestos inexistentes o que no corresponden a los municipios.

Mizrachi enfatizó que el presupuesto de los municipios se ha reducido cada año, pese a las acciones que las alcaldías y juntas comunales realizan para mejorar, entre ellas, adecuaciones en las vías de acceso, una labor que, recordó, corresponde al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Asimismo, indicó que las alcaldías continúan dependiendo del apoyo del sector privado, debido a la falta de ingresos provenientes de impuestos.

Finalmente, Mizrachi afirmó que el alcalde de Colón se equivocó, y que en lugar de hablar de nuevos impuestos, debe exigir los recursos que por ley le corresponden al municipio.