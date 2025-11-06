ChatGPT Atlas: el nuevo navegador de OpenAI que despierta interés y preocupación por la privacidad

El reciente lanzamiento de ChatGPT Atlas , el nuevo navegador desarrollado por OpenAI, ha generado una ola de interés y debate entre expertos en tecnología, al integrar la inteligencia artificial directamente en la experiencia de navegación.

La herramienta promete facilitar la búsqueda de información y optimizar tareas cotidianas, al permitir que los usuarios interactúen con ChatGPT mientras navegan, obteniendo resúmenes, explicaciones o recomendaciones sin salir de la página. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y privacidad digital advierten que el sistema aún presenta riesgos importantes en la protección de datos personales y empresariales.

ChatGPT Atlas: ventajas y riesgos del nuevo navegador de IA

De acuerdo con José Amado, gerente del área de identidades digitales de SISAP, el comportamiento de los usuarios en internet ya está cambiando:

ChatGPT Atlas: ventajas y riesgos del nuevo navegador de IA Cortesía

“De manera natural las búsquedas en Google han bajado significativamente, debido a que asistentes virtuales como ChatGPT o Gemini realizan búsquedas simultáneas en distintas fuentes. El usuario puede ver el razonamiento que utiliza la IA para resumir y presentar información con referencias, lo que ahorra tiempo y esfuerzo”, explicó. “De manera natural las búsquedas en Google han bajado significativamente, debido a que asistentes virtuales como ChatGPT o Gemini realizan búsquedas simultáneas en distintas fuentes. El usuario puede ver el razonamiento que utiliza la IA para resumir y presentar información con referencias, lo que ahorra tiempo y esfuerzo”, explicó.

No obstante, este cambio de hábito también abre un nuevo frente de exposición digital.

Vulnerabilidad de la IA

Según análisis de firmas especializadas, Atlas podría ser vulnerable a ataques que “engañen” al modelo de IA para ejecutar acciones no autorizadas o acceder a información sensible, un tipo de amenaza emergente conocida como prompt injection.

Los expertos coinciden en recomendar precaución al usar la nueva herramienta: “Se debe utilizar únicamente para consultas públicas o referenciales, evitando cualquier interacción que involucre datos personales, credenciales o información corporativa confidencial”, subrayan los analistas. Los expertos coinciden en recomendar precaución al usar la nueva herramienta: “Se debe utilizar únicamente para consultas públicas o referenciales, evitando cualquier interacción que involucre datos personales, credenciales o información corporativa confidencial”, subrayan los analistas.

El caso de ChatGPT Atlas reabre el debate sobre hasta qué punto los avances en inteligencia artificial pueden convivir con la seguridad digital y la privacidad del usuario.