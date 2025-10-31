Minsa declara Alerta Azul nacional por fiestas patrias y fin de año 2025-2026

El Ministerio de Salud ( Minsa ) anunció la declaratoria de Alerta Azul a nivel nacional desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de enero de 2026, ante la cercanía de las festividades patrias y de fin de año.

La medida busca reforzar las acciones de vigilancia sanitaria, garantizar la disponibilidad de los servicios de salud y minimizar los riesgos durante celebraciones multitudinarias en todo el país.

Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, correspondientes a las fiestas patrias, el Minsa mantendrá habilitadas 120 instalaciones de salud, entre centros, subcentros, Minsa Capsi, policentros y hospitales, de los cuales 80 operarán las 24 horas del día.

La institución hizo un llamado a la población a disfrutar de las celebraciones de manera responsable, siguiendo las siguientes recomendaciones sanitarias:

Mantenerse hidratado, especialmente en actividades al aire libre.

Evitar el agotamiento por calor, usando ropa liviana, sombrero, gafas de sol y protector solar.

Consumir alimentos de lugares regulados, con carnet sanitario y adecuada manipulación.

Lavarse las manos antes de comer, después de ir al sanitario y al manipular alimentos.

No asistir a eventos masivos si presenta síntomas respiratorios o fiebre.

Acudir al centro de salud más cercano o llamar al 9-1-1 ante cualquier urgencia médica.

Llevar medicamentos personales si se traslada a otros lugares.

En desfiles, conciertos y actividades masivas, llevar agua potable, evitar alimentos con mayonesa o expuestos al calor, y mantener distancia en zonas con aglomeraciones.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de proteger la salud pública, garantizar servicios de atención oportuna y mantener una vigilancia constante para que las fiestas patrias y de fin de año transcurran con seguridad y bienestar para toda la población.