Día del Niño y la Niña en Panamá: Actividades gratuitas para este sábado 1 de noviembre

Este sábado 1 de noviembre se celebrará en Panamá el Día del Niño y la Niña , luego de la sanción de la Ley 453, que oficializa el cambio de fecha. Según la norma, las instituciones educativas y culturales deberán promover y ejecutar actividades conmemorativas en reconocimiento a esta fecha especial.

Diversas entidades y gobiernos locales han preparado eventos recreativos y culturales para celebrar con los más pequeños.

Actividades del Día del Niño en Panamá

Junta Comunal de José Domingo Espinar de San Miguelito

De 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Complejo Deportivo (Calle 4W), Villa Lucre, habrá shows de magia, pinta caritas, juegos inflables, piscina, premios y sorpresas para niños de 6 a 12 años.

¡Celebremos juntos el DÍA DEL NIÑO! Este 1 de noviembre traemos una mañana mágica llena de diversión para los peques de 6 a 12 años Mago en vivo Pinta caritas Inflables Piscina Premios, cañastitas y un show sorpresa ¡Y deliciosos refrigerios! De 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Villa Lucre, Complejo Deportivo (Calle 4W) Organiza la Junta Comunal José Domingo Espinar (JDE) Porque cada sonrisa cuenta

Despacho de la Primera Dama:

Organizará diversas actividades en el Parque Omar para celebrar el Día del Niño y la Niña, con espacios dedicados a la diversión familiar y la recreación.