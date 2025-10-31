Día del Niño y la Niña en Panamá: Actividades gratuitas para este sábado 1 de noviembre

Este sábado 1 de noviembre se celebrará en Panamá el Día del Niño y la Niña, luego de la sanción de la Ley 453, que oficializa el cambio de fecha. Según la norma, las instituciones educativas y culturales deberán promover y ejecutar actividades conmemorativas en reconocimiento a esta fecha especial.
Actividades del Día del Niño en Panamá
Junta Comunal de José Domingo Espinar de San Miguelito
De 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Complejo Deportivo (Calle 4W), Villa Lucre, habrá shows de magia, pinta caritas, juegos inflables, piscina, premios y sorpresas para niños de 6 a 12 años.
Despacho de la Primera Dama:
Organizará diversas actividades en el Parque Omar para celebrar el Día del Niño y la Niña, con espacios dedicados a la diversión familiar y la recreación.