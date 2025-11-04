Panamá Nacionales -

Minsa detecta irregularidades en puestos de venta en la ruta del desfile Vía España

Productos vencidos, en mal estado, manipuladores de alimentos sin los carné de salud, son algunas de las irregularidades detectadas por personal del Ministerio de Salud (Minsa) en puestos de venta de alimentos en la ruta del desfile en la Vía España. Jonathan Guerra, jefe de Salud Pública de la Región Metropolitana, detalló que el 85% de los puertos están cumpliendo con las normas sanitarias y un 15% no.