Feria de Empleo en Bocas del Toro: Dónde, cuándo y requisitos para aplicar

La empresa Chiquita Brands, a través de sus compañías de aparcería, anunció la realización de una feria de empleo en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con el objetivo de contratar personal para labores agrícolas, de cosecha y cultivo.

Las jornadas de reclutamiento se llevarán a cabo del 11 al 15 de noviembre, como parte del plan de expansión y reactivación del sector bananero en la región occidental del país.

El proceso se desarrollará en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

Martes 11 de noviembre: Empacadora de Finca 45

Empacadora de Finca 45 Miércoles 12 de noviembre: Empacadora de Finca 41

Empacadora de Finca 41 Jueves 13 de noviembre: Empacadora de Finca 33

Empacadora de Finca 33 Viernes 14 de noviembre: Empacadora de Finca 65

Empacadora de Finca 65 Sábado 15 de noviembre: Empacadora de Finca 13

Desde hoy y hasta el próximo sábado 15 de noviembre, la empresa Chiquita llevará a cabo ferias de reclutamiento en Changuinola.



"La expectativa de nosotros es recibir las solicitudes de todas aquellas personas que estén interesadas en participar de la reactivación de la…

Requisitos para aplicar del 11 al 15 de noviembre

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

Copia de cédula (por ambos lados)

Número y certificación de cuenta bancaria

Correo electrónico activo

Récord policivo actualizado

Certificado de buena salud

La empresa recomendó que los postulantes asistan únicamente a la feria más cercana a su lugar de residencia para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones. Además, pidió no asistir acompañado de niños.

Chiquita resaltó que estas ferias buscan generar nuevas oportunidades laborales en el sector agrícola, cuyas operaciones de campo, cosecha y cultivo se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.