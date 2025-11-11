Procurador se pronuncia sobre caso del exvicepresidente Carrizo, Odebrecht y desapariciones en el país

El procurador general de la Nación , Luis Carlos Gómez, se refirió este martes 11 de noviembre ante los medios de comunicación a tres temas de relevancia nacional: la cautelación de cuentas y bienes del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, el caso Odebrecht y las desapariciones de personas en el país.

Sobre el proceso que involucra al exvicepresidente Carrizo, Gómez explicó que se trata de un trámite que adelanta la Contraloría General de la República, en el marco de un procedimiento administrativo en etapa de gestión fiscalizadora.

En cuanto al caso Odebrecht, el procurador informó que la audiencia prevista para esta semana fue suspendida y reprogramada para realizarse del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

"El Tribunal es el que dispone esto, no lo dispone el Ministerio Público, no lo dispone la defensa, son los tribunales, en este caso particular el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales", afirmó.

Finalmente, el procurador hizo un llamado a la población a denunciar de inmediato cualquier caso de desaparición.

“Acérquense a las autoridades y comuníquennos sobre esa desaparición”, exhortó Gómez, al tiempo que reiteró que las denuncias tempranas permiten actuar con mayor rapidez en la búsqueda de personas.