Sistema Nacional de Alerta AMBER ajusta protocolo para proteger identidad de menores.

El Sistema Nacional de Alerta Amber informó que, para garantizar el derecho a la intimidad y a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, la imagen de los menores solo será difundida mientras la alerta se mantenga activa, dentro de un período máximo de 24 horas.
Cada comunicado incluirá las iniciales del menor de edad, el tipo y la fecha de la desaparición, así como la fecha en que fue encontrado.
La redacción de estos avisos se realizará de manera que preserve la identidad del niño y respete plenamente sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley 285 sobre la Protección de la Niñez.