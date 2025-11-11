Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 16:33

Sistema Nacional de Alerta AMBER ajusta protocolo para proteger identidad de menores

La redacción de estos avisos se realizará de manera que preserve la identidad del niño, según explicó el Sistema Nacional de Alerta AMBER.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Alerta Amber informó que, para garantizar el derecho a la intimidad y a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, la imagen de los menores solo será difundida mientras la alerta se mantenga activa, dentro de un período máximo de 24 horas.

Con el fin de mantener informada a la ciudadanía, se emitirán comunicados por cada menor localizado y recuperado, los cuales serán publicados por un período máximo de 48 horas, exclusivamente con fines informativos.

Cada comunicado incluirá las iniciales del menor de edad, el tipo y la fecha de la desaparición, así como la fecha en que fue encontrado.

La redacción de estos avisos se realizará de manera que preserve la identidad del niño y respete plenamente sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley 285 sobre la Protección de la Niñez.

