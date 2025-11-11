Sistema Nacional de Alerta AMBER ajusta protocolo para proteger identidad de menores.

El Sistema Nacional de Alerta Amber informó que, para garantizar el derecho a la intimidad y a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, la imagen de los menores solo será difundida mientras la alerta se mantenga activa, dentro de un período máximo de 24 horas.

Con el fin de mantener informada a la ciudadanía, se emitirán comunicados por cada menor localizado y recuperado, los cuales serán publicados por un período máximo de 48 horas, exclusivamente con fines informativos.

Cada comunicado incluirá las iniciales del menor de edad, el tipo y la fecha de la desaparición, así como la fecha en que fue encontrado.

La redacción de estos avisos se realizará de manera que preserve la identidad del niño y respete plenamente sus derechos, conforme a lo establecido en la Ley 285 sobre la Protección de la Niñez.