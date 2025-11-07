La Procuraduría General de la Nación emitió una Alerta Amber por la desaparición de la adolescente Lilibeth Rodríguez, de 14 años, y su hijo de 1 año, quienes fueron vistos por última vez el jueves 6 de noviembre en Monte Lirio, provincia de Chiriquí.
Panamá Nacionales - 7 de noviembre de 2025 - 10:05
Alerta Amber: adolescente desaparece con su hijo de 1 año en Chiriquí
Alerta Amber: descripción de Lilibeth Rodríguez
- Estatura: 1.2 m
- Contextura: delgada
- Cabello: castaño oscuro y ondulado
- Ojos color negros
- Piel trigueña
