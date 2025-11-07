Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 10:05

Alerta Amber: adolescente desaparece con su hijo de 1 año en Chiriquí

La Procuraduría General de la Nación emitió una Alerta Amber por la desaparición de Lilibeth Rodríguez, de 14 años.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Procuraduría General de la Nación emitió una Alerta Amber por la desaparición de la adolescente Lilibeth Rodríguez, de 14 años, y su hijo de 1 año, quienes fueron vistos por última vez el jueves 6 de noviembre en Monte Lirio, provincia de Chiriquí.

Alerta Amber: descripción de Lilibeth Rodríguez

  • Estatura: 1.2 m
  • Contextura: delgada
  • Cabello: castaño oscuro y ondulado
  • Ojos color negros
  • Piel trigueña
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaAmberPma/status/1986528529643614541&partner=&hide_thread=false

