Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en La Chorrera

El Ministerio Público, en cumplimiento de la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, activó la Alerta Amber para la búsqueda y localización de la adolescente Kellineth Ramos Morales, de 15 años, reportada como desaparecida.

Según el reporte oficial, la joven fue vista por última vez en el sector de Playa Leona, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, se activa la Alerta Amber para la búsqueda y localización de la adolescente KELLINETH RAMOS MORALES.



Si tienes información, comunícate de inmediato al 104 o al 911. pic.twitter.com/XANtXQcuIW — Alerta Amber Pmá (@AlertaAmberPma) November 6, 2025

Cualquier persona que tenga datos relevantes puede comunicarse con el Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público al teléfono 507-296-3159 o al 911.

El Ministerio Público recuerda que la Alerta Amber es un mecanismo de coordinación interinstitucional para la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el territorio nacional, con la difusión de información a través de medios digitales y redes sociales.