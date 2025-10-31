Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 11:53

Sistema de Alerta Amber pasa al Ministerio de Seguridad Pública

El presidente Mulino anunció que el Ministerio de Seguridad Pública asume la operación del Sistema de Alerta Amber para localizar menores desaparecidos.

@MinSegPma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la responsabilidad operativa del Sistema de Alerta Amber pasa oficialmente al Ministerio de Seguridad Pública (MinSeg), entidad que a partir de ahora tendrá la función de activar y desactivar las alertas a nivel nacional.

"No solo va a servir para la Alerta Amber, sino que puede colaborar con Sinaproc y otras agencias que deseen enviar un mensaje multifuncional a todos los teléfonos de Panamá", explicó. "No solo va a servir para la Alerta Amber, sino que puede colaborar con Sinaproc y otras agencias que deseen enviar un mensaje multifuncional a todos los teléfonos de Panamá", explicó.

La transferencia del sistema se formalizó este viernes durante un acto entre el Ministerio de Gobierno (MinGob) y el MinSeg, con el propósito de fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización de menores desaparecidos en el país.

Ministerio de Seguridad Pública asume la operación del Sistema de Alerta Amber

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984279801717309808&partner=&hide_thread=false

La Alerta Amber es un sistema de alerta temprana diseñado para la localización rápida y segura de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, mediante la difusión inmediata de información clave a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes institucionales.

Con este cambio, el Gobierno busca optimizar la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante reportes de desapariciones, garantizando una acción más efectiva, oportuna y enfocada en la protección de la niñez y adolescencia panameña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1984296921389830589&partner=&hide_thread=false
