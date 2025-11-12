Colón Nacionales -  12 de noviembre de 2025 - 13:28

Aprehenden a menor de 15 años por homicidio de adulto mayor

La Policía Nacional aprehendió a un menor de 15 años vinculado al homicidio de un hombre de 70 años durante un robo en su casa en Cativá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un menor de 15 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional por su presunta vinculación con el homicidio de un hombre de 70 años, ocurrido durante un robo en una residencia en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Según los primeros informes, el hecho se registró la noche del martes, cuando varios delincuentes ingresaron a la vivienda del adulto mayor con la intención de robarle. Durante el forcejeo, la víctima recibió un disparo en el abdomen que le causó la muerte.

Las autoridades lograron ubicar al menor luego de operativos realizados en el área, y se mantiene bajo custodia mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones correspondientes.

La Policía reiteró su compromiso de continuar con las diligencias para dar con los demás implicados en este hecho que ha generado consternación entre los residentes de Cativá.

