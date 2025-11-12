Aprehenden a menor de 15 años por homicidio de adulto mayor

Un menor de 15 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional por su presunta vinculación con el homicidio de un hombre de 70 años, ocurrido durante un robo en una residencia en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

Según los primeros informes, el hecho se registró la noche del martes, cuando varios delincuentes ingresaron a la vivienda del adulto mayor con la intención de robarle. Durante el forcejeo, la víctima recibió un disparo en el abdomen que le causó la muerte.

Un menor de 15 años fue aprehendido por la Policía por su presunta vinculación al asesinato de un hombre de 70 años en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, el adulto mayor forcejeó con delincuentes que ingresaron a su casa para…



Las autoridades lograron ubicar al menor luego de operativos realizados en el área, y se mantiene bajo custodia mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones correspondientes.

La Policía reiteró su compromiso de continuar con las diligencias para dar con los demás implicados en este hecho que ha generado consternación entre los residentes de Cativá.