MICI sustenta traslado de $4.7 millones para cubrir gastos legales del arbitraje con Minera Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, ( MICI ) Julio Moltó, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $4.7 millones, destinados al pago de honorarios y gastos legales a las firmas internacionales que representaron al Estado panameño en el arbitraje iniciado por Minera Panamá, cuya demanda asciende a $2,000 millones.

Durante su intervención, Moltó explicó que los fondos corresponden a compromisos adquiridos por la defensa del Estado tras la resolución del contrato de concesión minera, y que forman parte de las estrategias legales impulsadas por el Gobierno Nacional para proteger los intereses del país.

MICI sustenta traslado de $4.7 millones para cubrir gastos legales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1989066211003449844&partner=&hide_thread=false El ministro del @MICIPMA, Julio Moltó, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa traslados de partidas por 4.7 millones de dólares, para el pago de honorarios y gastos a firmas que representaron al Estado panameño en el arbitraje internacional iniciado por Minera… pic.twitter.com/jK7cjsCYiD — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2025

Por su parte, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron a los diputados que actualmente existe una firma contratada para representar a Panamá en otros tres procesos arbitrales internacionales, relacionados con temas de inversión y contratos estatales.

El ministro destacó que el Gobierno de Panamá mantiene una política de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la defensa legal, asegurando que todas las contrataciones se realizan bajo las normas de la Contraloría General de la República y los mecanismos de rendición de cuentas.