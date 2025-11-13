Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 15:38

MICI sustenta traslado de $4.7 millones para cubrir gastos legales del arbitraje con Minera Panamá

El MICI pidió $4.7 millones para pagar honorarios de firmas que defendieron a Panamá en el arbitraje de $2,000 millones iniciado por Minera Panamá.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Comercio e Industrias, (MICI) Julio Moltó, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $4.7 millones, destinados al pago de honorarios y gastos legales a las firmas internacionales que representaron al Estado panameño en el arbitraje iniciado por Minera Panamá, cuya demanda asciende a $2,000 millones.

Durante su intervención, Moltó explicó que los fondos corresponden a compromisos adquiridos por la defensa del Estado tras la resolución del contrato de concesión minera, y que forman parte de las estrategias legales impulsadas por el Gobierno Nacional para proteger los intereses del país.

Por su parte, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron a los diputados que actualmente existe una firma contratada para representar a Panamá en otros tres procesos arbitrales internacionales, relacionados con temas de inversión y contratos estatales.

El ministro destacó que el Gobierno de Panamá mantiene una política de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos destinados a la defensa legal, asegurando que todas las contrataciones se realizan bajo las normas de la Contraloría General de la República y los mecanismos de rendición de cuentas.

