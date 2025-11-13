Panamá Nacionales - 13 de noviembre de 2025 - 14:25
Entrenador y atletas denuncian que la alcaldesa de Arraiján los sacó del Gimnasio de Lucha y Boxeo
El entrenador Augusto Knight y la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, están enfrentados por el Gimnasio de Lucha y Boxeo. Knight denuncia que lo han dejado sin acceso a las instalaciones, mientras que la alcaldesa Peñalba indicó que realizarán remodelaciones a la estructura ante el mal estado en que se encuentra.
