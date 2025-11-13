Panamá Nacionales -

Ministra de trabajo indica que han realizado inspecciones a Alorica

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó 4 a inspecciones a Alorica este año, tras denuncias de colaboradores: “hay cinco denuncias presentadas ante la Dirección General de Trabajo y de las cinco una ya está en juzgado ejecutor, lo que indica que el ministerio está haciendo lo que corresponde que es velar que el derecho laboral de los panameños y de los trabajadores se cumpla”.