Panamá Nacionales - 13 de noviembre de 2025 - 14:57
Ministra de trabajo indica que han realizado inspecciones a Alorica
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó 4 a inspecciones a Alorica este año, tras denuncias de colaboradores: “hay cinco denuncias presentadas ante la Dirección General de Trabajo y de las cinco una ya está en juzgado ejecutor, lo que indica que el ministerio está haciendo lo que corresponde que es velar que el derecho laboral de los panameños y de los trabajadores se cumpla”.
Recomendadas
Eliminatorias mundialistas 2025
Guatemala vs. Panamá: fuerte operativo de seguridad en El Trébol por el partido de eliminatorias mundialistas
Más Noticias
Eliminatorias mundialistas 2025