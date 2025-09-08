Empleo 2.0 en Panamá: 30 mil personas participan en feria laboral con más de 100 empresas

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, junto al alcalde Mayer Mizrachi, recorrió la feria Empleo 2.0 , desarrollada en el Panamá Convention Center, donde conversaron con panameños interesados en oportunidades laborales.

Muñoz de Cedeño destacó la organización y el enfoque humano del evento: "Si se pueden trabajar en conjunto las oportunidades de empleo, está genial la iniciativa del alcalde acompañado por el Ministerio de Trabajo. Es necesario que estos empleos lleguen a los panameños. Está muy bien organizada y humanizada, bien atendidos y en un lugar acogedor". Muñoz de Cedeño destacó la organización y el enfoque humano del evento: "Si se pueden trabajar en conjunto las oportunidades de empleo, está genial la iniciativa del alcalde acompañado por el Ministerio de Trabajo. Es necesario que estos empleos lleguen a los panameños. Está muy bien organizada y humanizada, bien atendidos y en un lugar acogedor".

La ministra también resaltó la colaboración de las empresas participantes: "Valoramos el esfuerzo de la Alcaldía por contribuir en ese camino y a las empresas que participan ofreciendo vacantes".

Ministra de Trabajo y el alcalde de Panamá recorrieron Empleo 2.0

Feria de empleo Alcaldía de Panamá

Por su parte, el alcalde Mizrachi subrayó la coordinación entre Gobierno y sector privado: "El secreto es el acompañamiento del Gobierno del presidente José Raúl Mulino junto a la empresa privada; estamos acelerando los procesos para que esas contrataciones se den".

Además, señaló que los asistentes cuentan con apoyo del Mitradel, mediante asesoría, capacitación y el programa ‘Mi Primer Empleo’, así como del Minsa, para tramitar el carné de manipulación en el mismo lugar, evitando desplazamientos adicionales.

Más de 30 mil personas se han postulado para acceder a plazas disponibles ofrecidas por más de 100 empresas, consolidando a Empleo 2.0 como una de las ferias laborales más importantes del país.