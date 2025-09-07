Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis de la situación del empleo, crédito, constituyente y política

Este domingo en Debate Abierto conversamos sobre el empleo con Franklin Martínez, de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme) el consultor Jorge Nicolau; además abordamos la deuda crediticia con Giovanna Cardellicchio, gerente de la Asociación Panameña de Crédito (APC). Por otro lado el excanciller, Jorge Eduardo Ritter, habló sobre las relaciones entre Panamá y otros países. También el exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, y el diputado de libre postulación, Betserai Richards, conversan sobre la constituyente y la situación política. A su vez, Leah de Boersner del Movimiento Espacio Cívico, se refirió a las planillas de la Asamblea Nacional. Por su parte, Eduardo Rodríguez, fiscal Segundo Superior, explica las acciones que realiza Panamá para combatir la trata de personas.