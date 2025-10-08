Fútbol Deportes -  8 de octubre de 2025 - 17:56

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga.

Muere Miguel Ángel Russo

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

EFE

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

FUENTE: EFE

