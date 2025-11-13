Primer tráiler de "El Diablo Viste a la Moda 2" revela el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway

Mostrando el reencuentro de las icónicas Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs, el primer tráiler de “ El Diablo Viste a la Moda 2 ” desató una ola de nostalgia y furor entre los fans de la mítica cinta. La secuela promete moda, poder y nuevas rivalidades en un mundo donde las redes sociales han reemplazado a las revistas.

El diablo viste a la moda 2 llega con la fuerza de los tacones que marcaron a toda una generación. El esperado avance, publicado el 12 de noviembre de 2025, arrasó en las plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos y devolviendo al público al elegante y feroz universo del filme original.

Desde los primeros segundos, con la música de “Vogue” de Madonna de fondo, el inconfundible sonido del “clac-clac” de los zapatos, el rojo emblemático en ellos y la mirada firme de Meryl Streep como Miranda Priestly confirman que el glamour y el drama están de vuelta.

El Diablo Viste a la Moda 2: Un regreso que marca tendencia

El teaser comienza con un pasillo de mármol iluminado por flashes. La cámara enfoca unos tacones rojos que avanzan con firmeza y decisión. El público reconoce al instante quién es: Miranda Priestly. En el reflejo del ascensor aparece una mano familiar, la de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, quien interrumpe el cierre del ascensor pronunciando una sola palabra: “Miranda.”

image captura de el diablo viste a la moda

La respuesta con el característico aire de superioridad de Meryl Streep, es directa: “Te ha tomado bastante tiempo.”

Ese breve intercambio bastó para encender las redes. Miles de publicaciones revivieron frases y escenas del clásico de 2006, mientras el tráiler superaba las 30 millones de reproducciones en pocas horas, según cifras compartidas por Disney Studios.

Fecha de entreno y expectativas globales

El estreno mundial de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo de 2026. En Estados Unidos, el tráiler se convirtió en tendencia en menos de dos horas, mientras que en Latinoamérica el hashtag #ElDiabloVuelve fue uno de los más populares del día.

Los críticos coinciden en que la secuela no busca repetir la fórmula original, sino adaptarla a un contexto donde la moda, el periodismo y las redes sociales compiten por captar la atención del público.

Más que una simple continuación, el filme promete ser un duelo entre la ambición y la autenticidad, mostrando que el verdadero poder no está en la moda, sino en la capacidad de reinventarse.