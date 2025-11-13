Cine Entretenimiento -  13 de noviembre de 2025 - 15:13

Primer tráiler de "El Diablo Viste a la Moda 2" revela el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway

Meryl Streep, como Miranda Priestly, y Anne Hathaway, en el papel de Andy Sachs, regresan después de 20 años con la secuela de “El Diablo Viste a la Moda 2”.

El diablo viste a la moda 2

El diablo viste a la moda 2

Captura de pantalla / Tráiler oficial
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Mostrando el reencuentro de las icónicas Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs, el primer tráiler de “El Diablo Viste a la Moda 2” desató una ola de nostalgia y furor entre los fans de la mítica cinta. La secuela promete moda, poder y nuevas rivalidades en un mundo donde las redes sociales han reemplazado a las revistas.

El diablo viste a la moda 2 llega con la fuerza de los tacones que marcaron a toda una generación. El esperado avance, publicado el 12 de noviembre de 2025, arrasó en las plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos y devolviendo al público al elegante y feroz universo del filme original.

Desde los primeros segundos, con la música de “Vogue” de Madonna de fondo, el inconfundible sonido del “clac-clac” de los zapatos, el rojo emblemático en ellos y la mirada firme de Meryl Streep como Miranda Priestly confirman que el glamour y el drama están de vuelta.

También te puede interesar: ¡No se lo pierda! Concierto gratuito de De La Ghetto este domingo en la Cinta Costera

El Diablo Viste a la Moda 2: Un regreso que marca tendencia

El teaser comienza con un pasillo de mármol iluminado por flashes. La cámara enfoca unos tacones rojos que avanzan con firmeza y decisión. El público reconoce al instante quién es: Miranda Priestly. En el reflejo del ascensor aparece una mano familiar, la de Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, quien interrumpe el cierre del ascensor pronunciando una sola palabra: “Miranda.”

image

La respuesta con el característico aire de superioridad de Meryl Streep, es directa: “Te ha tomado bastante tiempo.”

Ese breve intercambio bastó para encender las redes. Miles de publicaciones revivieron frases y escenas del clásico de 2006, mientras el tráiler superaba las 30 millones de reproducciones en pocas horas, según cifras compartidas por Disney Studios.

Fecha de entreno y expectativas globales

El estreno mundial de El diablo viste a la moda 2 está programado para el 1 de mayo de 2026. En Estados Unidos, el tráiler se convirtió en tendencia en menos de dos horas, mientras que en Latinoamérica el hashtag #ElDiabloVuelve fue uno de los más populares del día.

Los críticos coinciden en que la secuela no busca repetir la fórmula original, sino adaptarla a un contexto donde la moda, el periodismo y las redes sociales compiten por captar la atención del público.

Más que una simple continuación, el filme promete ser un duelo entre la ambición y la autenticidad, mostrando que el verdadero poder no está en la moda, sino en la capacidad de reinventarse.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

En esta nota:
Seguir leyendo

Latin Grammy 2025: fecha y hora de la gala y quiénes son los panameños nominados

Diamante azul vivo "Mello blue" de 9.51 quilates vendido por 25 millones de dólares

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá presenta Premios Excelencia 2025

Recomendadas

Más Noticias