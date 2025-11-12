Latin Grammy Entretenimiento -  12 de noviembre de 2025 - 16:12

Latin Grammy 2025: fecha y hora de la gala y quiénes son los panameños nominados

Los Latin Grammy 2025 se celebra el jueves 13 de noviembre y dos panameños están dentro de las 60 nominaciones de este año.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el 13 de noviembre, en lo que será la gran fiesta de la música latina. En su 26.ª entrega anual, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas será el escenario de esta esperada premiación.

La ceremonia principal se transmitirá en Panamá a las 7:00 p.m., mientras que la antesala, “Noche de Estrellas”, comenzará a las 6:00 p.m.

Latin Grammy 2025: Talento panameño nominado

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta nominados

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta figuran en la categoría Mejor Álbum de Salsa con “Fotografías”, compitiendo con reconocidos artistas como Gilberto Santa Rosa.

El salsero panameño también cuenta con una segunda nominación en la categoría Mejor Canción Tropical por “Nunca Me Fui”, donde comparte nominación con la colombiana Karol G.

Boza nominado por Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

En el género urbano, el cantante panameño Boza está nominado en la categoría Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por el tema “Orión (Sistek Remix)”, en colaboración con la venezolana Elena Rose.

Cabe recordar que, en los Latin Grammy 2021, Boza fue nominado en la categoría Mejor Nuevo Artista.

Nuevas categorías en los Latin Grammy 2025

En esta 26.ª edición, la Academia Latina de la Grabación incorpora dos nuevas categorías a los Latin Grammy 2025:

  • Mejor Música para Medios Visuales, dentro del nuevo campo de Medios Visuales.
  • Mejor Canción de Raíces, integrada en el campo Tradicional previamente establecido.
