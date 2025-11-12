Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá presenta Premios Excelencia 2025

Los Premios Excelencia 2025, organizados por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, celebran este año su vigésima tercera edición con 23 nominaciones, incluyendo nuevas categorías que abarcan distintos medios digitales.
Premios Excelencia 2025: ¿Cómo se escogen los ganadores?
Los ganadores de las distintas categorías serán escogidos mediante votación popular. El formulario de votación está disponible en el enlace oficial: Votación Premios Excelencia 2025.
En total son cuatro categorías principales, alineadas con las carreras que ofrece la Facultad de Comunicación Social: Publicidad, Periodismo, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual.
La gala promete ser una noche llena talento, profesionalismo y emoción, una celebración de la excelencia en la comunicación panameña.