Guatemala vs. Surinam: ¿Dónde y a qué hora ver la transmisión en Panamá?

Este martes 18 de noviembre, las selecciones de Guatemala y Surinam se enfrentarán en su último partido de las eliminatorias mundialistas. La transmisión podrá verse en vivo por Oye TV, a partir de las 8:00 p.m.

Según la tabla de posiciones, Guatemala ocupa el tercer lugar y ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026. En cambio, el panorama de Surinam es diferente: al encontrarse en el primer puesto, una victoria podría darle posibilidades de avanzar, dependiendo del resultado del encuentro entre Panamá y El Salvador.

El partido de la Marea Roja se transmitirá en simultáneo por RPC TV y Telemetro.

Escenarios de Panamá para la clasificación directa al Mundial 2026

Escenario 1

Panamá debe ganar su partido ante El Salvador, mientras que Surinam, líder del grupo, debe perder ante Guatemala. Es importante destacar que ambos partidos se jugarán simultáneamente.

Escenario 2

En caso de que Surinam y Guatemala empaten su encuentro, Panamá también podrá asegurar la clasificación directa.

Escenario 3

Si los dos equipos ganan sus respectivos partidos, Panamá podría alcanzar el primer puesto si le anota al menos tres goles más que los que Surinam marque contra Guatemala.

Repechaje al Mundial 2026

Para acceder al repechaje, “La Marea Roja” también debe ganar su partido contra El Salvador, o al menos empatar, y así posicionarse entre los segundos mejores de los grupos de Concacaf.