La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con uno de los encuentros más esperados de la primera jornada, cuando las selecciones de Estados Unidos y Paraguay se enfrenten en el partido inaugural del Grupo D.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 12 de junio de 2026 - 18:30
Video | Mundial 2026: Estados Unidos vs Paraguay, partido de hoy viernes 12 de junio
Estados Unidos debuta este viernes 12 de junio ante Paraguay en el Mundial 2026. Mira la ceremonia inaugural desde USA.
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El compromiso se disputará en el Estadio de Los Ángeles y marcará el debut de la selección estadounidense ante su afición en el torneo que organiza junto a Canadá y México.
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