ENDIS-2 del MIDES: uno de cada seis panameños vive con alguna discapacidad

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), que revelan que 781,478 personas en Panamá viven con algún tipo de discapacidad, equivalente al 18% de la población, es decir, 1 de cada 6 panameños.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La información refuerza la necesidad de continuar impulsando políticas y programas de inclusión, al recordar que cada registro representa una vida y una historia que debe ser atendida por el Estado y la sociedad.

Provincias y comarcas con mayor prevalencia en el MIDES

Según la ENDIS-2, los territorios con mayor proporción de personas con discapacidad son:

Ngäbe Buglé: 24%

24% Herrera: 21.5%

21.5% Guna Yala: 19.8%

19.8% Panamá Oeste: 19.4%

19.4% Coclé: 19.3%

19.3% Panamá: 18%

18% Colón: 17.5%

17.5% Los Santos: 16.3%

16.3% Veraguas: 16.2%

16.2% Darién: 15.9%

15.9% Bocas del Toro: 15.8%

15.8% Chiriquí: 14.1%

14.1% Emberá Wounaan: 11.4%

Impulso a políticas inclusivas

Los datos de ENDIS-2 permiten fortalecer políticas públicas en áreas como salud, educación, empleo, accesibilidad y transporte, además de apoyar la implementación del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2024-2029.

El informe también servirá de base para impulsar reformas a la Ley 42 (igualdad de oportunidades) y la Ley 15 (protección de personas con discapacidad), en coordinación con la Asamblea Nacional y organizaciones de la sociedad civil.

Un estudio con estándares internacionales

La ENDIS-2 es un estudio especializado que utiliza estándares internacionales para medir discapacidad y dificultad funcional. Permite estimar prevalencia, caracterización y otros indicadores clave para orientar políticas públicas con enfoque de solidaridad, dignidad y derechos humanos.