Panamá Nacionales -  26 de noviembre de 2025 - 09:40

ENDIS-2 del MIDES: uno de cada seis panameños vive con alguna discapacidad

El informe del MIDES también servirá de base para impulsar reformas a la Ley 42 y la Ley 15 (protección de personas con discapacidad)

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó ante el Consejo de Gabinete los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), que revelan que 781,478 personas en Panamá viven con algún tipo de discapacidad, equivalente al 18% de la población, es decir, 1 de cada 6 panameños.

La información refuerza la necesidad de continuar impulsando políticas y programas de inclusión, al recordar que cada registro representa una vida y una historia que debe ser atendida por el Estado y la sociedad.

Provincias y comarcas con mayor prevalencia en el MIDES

Según la ENDIS-2, los territorios con mayor proporción de personas con discapacidad son:

  • Ngäbe Buglé: 24%
  • Herrera: 21.5%
  • Guna Yala: 19.8%
  • Panamá Oeste: 19.4%
  • Coclé: 19.3%
  • Panamá: 18%
  • Colón: 17.5%
  • Los Santos: 16.3%
  • Veraguas: 16.2%
  • Darién: 15.9%
  • Bocas del Toro: 15.8%
  • Chiriquí: 14.1%
  • Emberá Wounaan: 11.4%

Impulso a políticas inclusivas

Los datos de ENDIS-2 permiten fortalecer políticas públicas en áreas como salud, educación, empleo, accesibilidad y transporte, además de apoyar la implementación del Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2024-2029.

El informe también servirá de base para impulsar reformas a la Ley 42 (igualdad de oportunidades) y la Ley 15 (protección de personas con discapacidad), en coordinación con la Asamblea Nacional y organizaciones de la sociedad civil.

Un estudio con estándares internacionales

La ENDIS-2 es un estudio especializado que utiliza estándares internacionales para medir discapacidad y dificultad funcional. Permite estimar prevalencia, caracterización y otros indicadores clave para orientar políticas públicas con enfoque de solidaridad, dignidad y derechos humanos.

