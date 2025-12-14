EN VIVO | Resultados del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de diciembre del 2025

¿A qué hora inicia el sorteo del 14 de diciembre de la Lotería Nacional de Panamá?
Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 14 diciembre de 2025.
Panamá
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 14 diciembre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo extraordinario correspondiente al 14 de diciembre de 2025.
