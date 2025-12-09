Panamá Entretenimiento -  9 de diciembre de 2025 - 11:09

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 10 de diciembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 10 de diciembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Mira la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 8, 6, 1

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 10 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 10 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 10 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

