Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 10 de diciembre de 2025

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 10 diciembre de 2025.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 8, 6, 1

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 10 de diciembre 2025?

image

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 10 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 10 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.