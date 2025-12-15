PASE-U 2025, 3er pago: IFARHU revela posible fecha de pago y anuncia reprogramación

Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 13:09

El IFARHU se encuentra realizando la reprogramación de pagos del Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos, Asistencias Educativas y PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) y el Ministerio de Educación (MEDUCA) se encuentran ultimando detalles para efectuar el tercer pago del PASE-U a los estudiantes beneficiarios de los niveles de primaria, premedia y media.

El último desembolso del PASE-U correspondiente al año 2025 podría realizarse en el mes de enero, debido a que es necesario confirmar la cantidad de estudiantes que aprobaron el año escolar con el promedio académico establecido para este beneficio.

Actualmente, el IFARHU se encuentra realizando los pagos del Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas correspondientes a este año, así como la reprogramación de desembolsos mediante cheques del primer y segundo pago del PASE-U 2025. Para conocer el calendario completo, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025.

El director del IFARHU, Carlos Godoy, confirmó que se han registrado inconsistencias en la impresión de cheques, lo que ha generado reprogramaciones a nivel nacional. Asimismo, explicó que los procesos de matrícula e inscripción del año escolar 2025 también presentaron situaciones que afectaron la emisión del beneficio a un grupo de estudiantes.

