PASE-U 2025, 3er pago: IFARHU revela posible fecha de pago y anuncia reprogramación

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) y el Ministerio de Educación (MEDUCA) se encuentran ultimando detalles para efectuar el tercer pago del PASE-U a los estudiantes beneficiarios de los niveles de primaria, premedia y media.
Actualmente, el IFARHU se encuentra realizando los pagos del Concurso General de Becas, Puestos Distinguidos y Asistencias Educativas correspondientes a este año, así como la reprogramación de desembolsos mediante cheques del primer y segundo pago del PASE-U 2025. Para conocer el calendario completo, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025.
El director del IFARHU, Carlos Godoy, confirmó que se han registrado inconsistencias en la impresión de cheques, lo que ha generado reprogramaciones a nivel nacional. Asimismo, explicó que los procesos de matrícula e inscripción del año escolar 2025 también presentaron situaciones que afectaron la emisión del beneficio a un grupo de estudiantes.