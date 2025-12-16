Bomberos recibirán gratificación de $200.00 a final del año

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partidas a favor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, con el objetivo de otorgar una gratificación de B/.200 a cada uno de sus colaboradores a final de año.
Aprueban gratificación de B/.200 para bomberos a final de año
De acuerdo con la información oficial, más de 1,200 bomberos a nivel nacional se verán beneficiados con este incentivo económico, como reconocimiento a su labor en la atención de emergencias y la protección de la vida y los bienes de la población.
El traslado de fondos permitirá hacer efectivo el pago del bono, que forma parte de las acciones orientadas a respaldar al personal operativo y administrativo del Cuerpo de Bomberos, especialmente durante la temporada de mayor demanda de servicios.
Las autoridades destacaron que esta gratificación representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los bomberos, quienes desempeñan un papel clave en la seguridad ciudadana a lo largo del país.