Bomberos recibirán gratificación de $200.00 a final del año

Aprueban gratificación de B/.200 para bomberos a final de año

La Comisión de Presupuesto de la @asambleapa aprobó un traslado de partidas al Cuerpo de Bomberos para otorgar un bono de 200 balboas a sus colaboradores.

De acuerdo con la información oficial, más de 1,200 bomberos a nivel nacional se verán beneficiados con este incentivo económico, como reconocimiento a su labor en la atención de emergencias y la protección de la vida y los bienes de la población.

El traslado de fondos permitirá hacer efectivo el pago del bono, que forma parte de las acciones orientadas a respaldar al personal operativo y administrativo del Cuerpo de Bomberos, especialmente durante la temporada de mayor demanda de servicios.

Las autoridades destacaron que esta gratificación representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de los bomberos, quienes desempeñan un papel clave en la seguridad ciudadana a lo largo del país.