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Bomberos recuerdan la importancia de revisar los autos para evitar accidentes

El capitán Yabeth Pérez, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, informó que hubo una disminución en las atenciones con 267, sin embargo preocupan los accidentes de tránsito, con un registro de 25 accidentes y una muerte en el sector de Las Lajas. Recomendó a los conductores realizar los chequeos correspondientes para tener un desplazamiento seguro, revisar los lubricantes y frenos para evitar accidentes.