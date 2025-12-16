Vacaciones escolares del MEDUCA: viernes 19 de diciembre será el último día de clases

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) confirmó que las vacaciones escolares de fin de año 2025 se desarrollarán conforme al calendario académico vigente. De acuerdo con la entidad, el viernes 19 de diciembre de 2025 será el último día de clases del tercer trimestre, una vez culminadas las 13 semanas lectivas establecidas para este periodo.

Tras el cierre del año escolar, las vacaciones de verano para estudiantes y docentes iniciarán el lunes 22 de diciembre, marcando el comienzo del receso más largo del calendario educativo.

Periodo de balance académico según MEDUCA

meduca-verano 2026

El MEDUCA también informó que el periodo de balance académico, clausuras y graduaciones se realizará del lunes 22 al martes 30 de diciembre de 2025, fechas en las que los centros educativos llevarán a cabo actos protocolares y la entrega de documentos finales.

Con estas fechas definidas, las comunidades educativas pueden planificar con antelación sus actividades de cierre de año y prepararse para la transición hacia el calendario escolar 2026.