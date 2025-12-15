Reválidas 2026: inscripción, costo e inicio de clases para estudiantes reprobados

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, de acuerdo con el calendario oficial de reválidas 2026, el período de inscripción de asignaturas para estudiantes reprobados será del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, mientras que las clases iniciarán el 5 de enero.

El Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025 está dirigido a estudiantes de educación premedia y media, de centros educativos oficiales y particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

Calendario de reválidas 2026

Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

Período de clases: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026.

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.

Entrega de consolidados regionales: del 19 febrero de 2026.

Revisión y presentaciones de resultados en las comisiones regionales: 23 de febrero de 2026

Entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado: 26 de febrero.

Las clases se impartirán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos. Todos los estudiantes deberán asistir a los centros educativos de acuerdo con sus reglamentos internos.

El costo de inscripción es de B/.7.00 por asignatura, de los cuales B/.5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/.2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.