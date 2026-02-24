Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 08:14

AgroTiendas del IMA: Horarios y ubicaciones permanentes a nivel nacional

El IMA publicó los horarios y las tiendas abiertas al público en varias provincias. Conoce dónde comprar productos a bajo costo.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán abiertos al público a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

De acuerdo con la información oficial, el horario general de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes, aunque algunas tiendas operarán en días específicos, según la provincia.

Horarios y tiendas abiertas al público por el IMA

Tiendas abiertas de martes a viernes

  • Chiriquí

    • Merca David, distrito de David

  • Herrera

    • Merca Chitré, distrito de Chitré

  • Los Santos

    • IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos

  • Panamá Oeste

    • Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera

  • Panamá

    • Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito

    • Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz

    • Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana

Tiendas con días específicos de atención

  • Miércoles a viernes

    • Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé

  • Martes y miércoles

    • Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada

  • Martes y jueves

    • Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú

  • Miércoles y viernes

    • Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba

  • Jueves

    • Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola

El IMA recomienda a la ciudadanía acudir temprano, ya que los productos están sujetos a disponibilidad, y recordó que estos puntos de venta forman parte del programa para apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa de alimentos.

