AgroTiendas del IMA: Horarios y ubicaciones permanentes a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los horarios y puntos de venta que estarán abiertos al público a través de la denominada “Tienda del Pueblo”, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.
Horarios y tiendas abiertas al público por el IMA
Tiendas abiertas de martes a viernes
Chiriquí
Merca David, distrito de David
Herrera
Merca Chitré, distrito de Chitré
Los Santos
IMA La Villa de Los Santos, distrito de Los Santos
Panamá Oeste
Merca La Chorrera – Abastos, distrito de La Chorrera
Panamá
Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
Frigo San Antonio, corregimiento de Juan Díaz
Bingos Nacionales, corregimiento de Santa Ana
Tiendas con días específicos de atención
Miércoles a viernes
Coclé: Regional del IMA, distrito de Penonomé
Martes y miércoles
Coclé: Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada, distrito de La Pintada
Martes y jueves
Chiriquí: Cadena de Frío Volcán, distrito de Barú
Miércoles y viernes
Chiriquí: Mercado Municipal de Bugaba, distrito de Bugaba
Jueves
Bocas del Toro: Agencia del IMA, Finca 6, distrito de Changuinola
El IMA recomienda a la ciudadanía acudir temprano, ya que los productos están sujetos a disponibilidad, y recordó que estos puntos de venta forman parte del programa para apoyar la economía familiar y fortalecer la comercialización directa de alimentos.