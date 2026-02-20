IMA abrirá 10 nuevas tiendas y presenta informe de Naviferias 2025

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que abrirá 10 nuevas tiendas en el país, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a alimentos a precios accesibles.
Balance de las Naviferias 2025 del IMA
Murillo también presentó un informe sobre las Naviferias realizadas en diciembre de 2025, destacando que durante esta iniciativa se distribuyeron 500 mil jamones con un costo promedio de B/.25.77.
Según explicó, la actividad representó una inversión aproximada de B/.12 millones, con un retorno estimado de B/.6 millones.
El director del IMA aclaró que las bolsas de comida entregadas durante este programa no fueron adquiridas específicamente para el proyecto, sino que formaban parte del inventario existente de la institución.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer los programas de apoyo alimentario y mejorar la cobertura del IMA en distintas regiones del país.