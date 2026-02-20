Los Santos Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 14:41

IMA abrirá 10 nuevas tiendas y presenta informe de Naviferias 2025

El director del IMA, Nilo Murillo, informó sobre los resultados de las Naviferias 2025 y anunció la apertura de 10 nuevas tiendas en distintas regiones del país

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que abrirá 10 nuevas tiendas en el país, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a alimentos a precios accesibles.

El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló que los nuevos puntos estarán ubicados en Puerto Armuelles, Almirante, Changuinola, Las Tablas y La Villa de Los Santos, entre otras zonas del país.

Balance de las Naviferias 2025 del IMA

Murillo también presentó un informe sobre las Naviferias realizadas en diciembre de 2025, destacando que durante esta iniciativa se distribuyeron 500 mil jamones con un costo promedio de B/.25.77.

Según explicó, la actividad representó una inversión aproximada de B/.12 millones, con un retorno estimado de B/.6 millones.

El director del IMA aclaró que las bolsas de comida entregadas durante este programa no fueron adquiridas específicamente para el proyecto, sino que formaban parte del inventario existente de la institución.

“Quiero ser muy claro con este tema, las bolsas de comida que fueron armadas para este proyecto son parte de nuestro inventario, no se hizo compra para armar especialmente estas bolsas. Estas bolsas salían de nuestro inventario”, explicó el funcionario. “Quiero ser muy claro con este tema, las bolsas de comida que fueron armadas para este proyecto son parte de nuestro inventario, no se hizo compra para armar especialmente estas bolsas. Estas bolsas salían de nuestro inventario”, explicó el funcionario.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer los programas de apoyo alimentario y mejorar la cobertura del IMA en distintas regiones del país.

