IMA abrirá 10 nuevas tiendas y presenta informe de Naviferias 2025

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que abrirá 10 nuevas tiendas en el país, como parte de su estrategia para fortalecer el acceso a alimentos a precios accesibles.

El director de la entidad, Nilo Murillo, detalló que los nuevos puntos estarán ubicados en Puerto Armuelles, Almirante, Changuinola, Las Tablas y La Villa de Los Santos, entre otras zonas del país.

Balance de las Naviferias 2025 del IMA

El director del @IMA_Pma, Nilo Murillo, rindió un informe de las Naviferias que se desarrollaron en diciembre de 2025: "fueron 500 mil jamones con un costo promedio de 25.77, fue una inversión de 12 millones con un retorno estimado de seis millones. Quiero ser muy claro con este… pic.twitter.com/YfjneAQ9EY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

Murillo también presentó un informe sobre las Naviferias realizadas en diciembre de 2025, destacando que durante esta iniciativa se distribuyeron 500 mil jamones con un costo promedio de B/.25.77.

Según explicó, la actividad representó una inversión aproximada de B/.12 millones, con un retorno estimado de B/.6 millones.

El director del IMA aclaró que las bolsas de comida entregadas durante este programa no fueron adquiridas específicamente para el proyecto, sino que formaban parte del inventario existente de la institución.

"Quiero ser muy claro con este tema, las bolsas de comida que fueron armadas para este proyecto son parte de nuestro inventario, no se hizo compra para armar especialmente estas bolsas. Estas bolsas salían de nuestro inventario", explicó el funcionario.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer los programas de apoyo alimentario y mejorar la cobertura del IMA en distintas regiones del país.