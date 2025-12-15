Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 09:52

MEDUCA iniciará la capacitación docente 2026 el 2 de febrero de forma presencial

El programa de capacitación docente 2026 del MEDUCA se desarrollará del lunes 2 al viernes 13 de febrero de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Bajo el lema “Actualización de Programas de Estudio y Transversalidad en el Aula”, el Equipo Nacional de Capacitación Docente del Ministerio de Educación (MEDUCA) ha organizado inducciones presenciales dirigidas a los educadores.

Este programa se desarrollará del lunes 2 al viernes 13 de febrero de 2026 y tiene como objetivo fortalecer las competencias pedagógicas y actualizar los conocimientos de los docentes, permitiéndoles responder de manera efectiva al Rediseño Curricular impulsado por el MEDUCA. Para ello, contará con cerca de 1,300 facilitadores, distribuidos en las distintas regiones educativas del país.

El MEDUCA exhorta a todos los educadores a inscribirse a través del portal oficial https://www.educapanama.edu.pa/ y a participar en estas jornadas, que aportarán beneficios significativos en sus prácticas en el aula.

