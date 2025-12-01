MEDUCA aprueba nuevo manual para vacantes docentes y refuerza criterios de selección

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que se aprobó el Manual de Formaciones Profesionales y Afinidades para Vacantes Docentes, el cual establece las formaciones académicas y afinidades aplicables en los concursos de selección y nombramiento para los centros educativos oficiales del primer y segundo nivel de enseñanza.
El documento aprobado permanecerá sujeto a revisión, actualización y ajustes por parte de la comisión designada para este propósito, la cual funcionará de manera permanente. Su objetivo es garantizar que la selección de profesionales idóneos se rija por lineamientos técnicos que definan las formaciones académicas y profesionales compatibles con los perfiles y requisitos de los cargos vacantes.
Según la institución, este manual contribuye al fortalecimiento de la meritocracia, transparencia y equidad en la selección del personal docente.