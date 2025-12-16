Accidente de tránsito en el Puente de las Américas deja al menos 15 heridos

Accidente de tránsito en el Puente de las Américas.

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre se registró un accidente vehicular en el Puente de las Américas, en dirección a la ciudad de Panamá, que dejó un saldo preliminar de más de 26 personas heridas, tres de estas de consideración.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del SUME 911 acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a los lesionados.

Los heridos están siendo trasladados en un busito y un vehículo de emergencia hacia distintos centros hospitalarios para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente.

El teniente de Bomberos, Cristian Toribio, encargado de la Estación de Balboa, explicó que se ha procedido a realizar una limpieza de vía por el derrame de combustible y vidrios que quedaron en el sitio.