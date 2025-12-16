Panamá Oeste Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 10:36

Accidente de tránsito en el Puente de las Américas deja al menos 15 heridos

Personal de Bomberos y SUME 911 acudió al Puente de las Américas para atender la emergencia y brindar asistencia a los heridos.

Accidente de tránsito en el Puente de las Américas.

Accidente de tránsito en el Puente de las Américas.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la mañana de este martes 16 de diciembre se registró un accidente vehicular en el Puente de las Américas, en dirección a la ciudad de Panamá, que dejó un saldo preliminar de más de 26 personas heridas, tres de estas de consideración.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y del SUME 911 acudió al lugar para atender la emergencia y brindar asistencia a los lesionados.

Los heridos están siendo trasladados en un busito y un vehículo de emergencia hacia distintos centros hospitalarios para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente.

El teniente de Bomberos, Cristian Toribio, encargado de la Estación de Balboa, explicó que se ha procedido a realizar una limpieza de vía por el derrame de combustible y vidrios que quedaron en el sitio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000924224119300260&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Conductor relata accidente entre dos buses en el Puente de las Américas

Jóvenes del CEFODEA del MIDES reciben títulos y formación técnica para el empleo

Atención trabajadores: MITRADEL explica pago especial si laboras este sábado 20 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias