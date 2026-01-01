Panamá Nacionales -  1 de enero de 2026 - 10:52

Bomberos controlan incendio de vehículo dentro de una residencia en Penonomé

Los bomberos lograron controlar el fuego, mientras que personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate evaluó a dos personas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una emergencia por el incendio de un vehículo dentro de una residencia fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos en el sector de Llano Marín, Penonomé.

Los bomberos lograron controlar el fuego, mientras que personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) evaluó a dos personas, quienes se mantienen en condición estable.

