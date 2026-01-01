Bomberos controlan incendio de vehículo dentro de una residencia en Penonomé.

Una emergencia por el incendio de un vehículo dentro de una residencia fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos en el sector de Llano Marín, Penonomé.
