Bomberos atendieron 276 emergencias en las últimas 72 horas

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Yabeth Pérez, dio a conocer que en las últimas 72 horas atendieron 276 emergencias, entre las que se encuentran 44 emergencias relacionadas al control de abejas africanizadas, 40 accidentes automovilísticos, 33 incendios de basureros a lo largo del país, 13 escapes de gas en edificios y residencias, 8 incendios vehiculares y 5 incendios estructurales.