Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a hombre requerido por homicidio

El Ministerio Público , a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Erick Eduardo Gilliard Sánchez, con cédula 3-753-528.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con la información oficial, el individuo mantiene una orden de aprehensión por la presunta comisión de un delito contra la vida y la integridad personal, en sus modalidades de homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007175564059156968?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público a través de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Erick Eduardo Gilliard Sánchez, con cédula 3-753-528.



El sujeto mantiene una orden de… pic.twitter.com/RDYyawXJdw — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

El hecho se registró el 10 de diciembre de 2025 en el residencial Altos de Los Lagos, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Las autoridades exhortaron a la población a brindar cualquier información que contribuya a su localización, reiterando que toda comunicación será manejada de manera confidencial.

Canales de contacto habilitados por el Ministerio Público

Quienes tengan conocimiento sobre su posible ubicación pueden comunicarse a los siguientes números:

475-4807 / 475-4808 – Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala

475-4000 – Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Colón

El Ministerio Público reiteró que la colaboración ciudadana es clave para el esclarecimiento de hechos que atentan contra la seguridad y la convivencia pacífica.