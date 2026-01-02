IDAAN realizará desinfección de tuberías en Las Tablas desde el 5 de enero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que a partir del próximo lunes 5 de enero iniciará el proceso de desinfección y enjuague en la red de tuberías del distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Según la entidad, estos trabajos tendrán una duración aproximada de 36 horas y se extenderán hasta el martes 6 de enero, como parte de las acciones para garantizar la calidad del agua potable que llega a los hogares.

El IDAAN exhortó a los residentes a seguir todas las recomendaciones emitidas antes, durante y después del procedimiento, con el fin de proteger la salud de las familias.

Durante el proceso, el agua podría presentar olor o sabor a cloro, por lo que se recomienda no utilizarla para consumo humano hasta que el IDAAN confirme la finalización del enjuague y la normalización del servicio. La entidad indicó que cualquier actualización adicional será comunicada a través de sus canales oficiales.