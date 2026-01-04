Panamá Nacionales -

Monseñor Ulloa resalta el aporte de los comunicadores panameños y entrega condecoración a Luz María Noli

En el marco de la Misa del Jubileo del Mundo de las Comunicaciones, el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, resaltó el aporte y el trabajo de los comunicadores panameños que han servido al país con ética, responsabilidad y vocación. La periodista Luz María Noli fue condecorada con la Medalla Santa María la Antigua, por su destacada trayectoria y compromiso con la verdad.