Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro tras ser trasladado a prisión federal en Brooklyn

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde permanecerá recluido tras su llegada a Manhattan, según informan medios locales como The New York Times y CNN.
Durante el traslado, una caravana de vehículos policiales escoltó al mandatario venezolano hasta las instalaciones del centro penitenciario, asegurando el control de la operación y la seguridad del entorno.
Nicolás Maduro y su mensaje tras su llegada
Junto a Maduro se encuentra su esposa, Cilia Flores, quien también ha sido trasladada a Nueva York. Imágenes captadas por medios internacionales muestran a ambos a su llegada a la sede de la DEA en Manhattan.
En un breve momento, Maduro fue grabado diciendo en inglés:
“Buenas noches, Feliz Año Nuevo”
Este hecho se produce luego de su detención en Caracas durante un operativo militar estadounidense, y de su traslado previo en un avión militar hacia Nueva York para responder a cargos por narcoterrorismo y otros delitos federales.
Contexto judicial
Maduro fue procesado en Nueva York en una instalación vinculada a la DEA antes de su ingreso al MDC. Se espera que en los próximos días comparezca ante un tribunal federal para enfrentar las acusaciones por:
- Narcoterrorismo
- Conspiración para importar cocaína
- Delitos relacionados con armas automáticas
La llegada del presidente venezolano a territorio estadounidense marca un hecho histórico en la política regional y continúa generando repercusiones diplomáticas y de seguridad en América Latina.
FUENTE: EFE