Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro tras ser trasladado a prisión federal en Brooklyn

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde permanecerá recluido tras su llegada a Manhattan, según informan medios locales como The New York Times y CNN.

Maduro fue primero procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Posteriormente, un helicóptero lo trasladó desde un helipuerto en Manhattan hasta el MDC, donde permanecerá bajo custodia federal.

Durante el traslado, una caravana de vehículos policiales escoltó al mandatario venezolano hasta las instalaciones del centro penitenciario, asegurando el control de la operación y la seguridad del entorno.

Nicolás Maduro y su mensaje tras su llegada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2007649878630117849&partner=&hide_thread=false Imágenes del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a su llegada a la sede de la DEA en Manhattan, Nueva York.



"Buenas noches, Feliz Año Nuevo", dice Maduro en inglés. pic.twitter.com/smKVf28UEW — Telemetro Reporta (@TReporta) January 4, 2026

Junto a Maduro se encuentra su esposa, Cilia Flores, quien también ha sido trasladada a Nueva York. Imágenes captadas por medios internacionales muestran a ambos a su llegada a la sede de la DEA en Manhattan.

En un breve momento, Maduro fue grabado diciendo en inglés:

“Buenas noches, Feliz Año Nuevo”

Este hecho se produce luego de su detención en Caracas durante un operativo militar estadounidense, y de su traslado previo en un avión militar hacia Nueva York para responder a cargos por narcoterrorismo y otros delitos federales.

Contexto judicial

Maduro fue procesado en Nueva York en una instalación vinculada a la DEA antes de su ingreso al MDC. Se espera que en los próximos días comparezca ante un tribunal federal para enfrentar las acusaciones por:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Delitos relacionados con armas automáticas

La llegada del presidente venezolano a territorio estadounidense marca un hecho histórico en la política regional y continúa generando repercusiones diplomáticas y de seguridad en América Latina.

FUENTE: EFE