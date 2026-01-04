Panamá Nacionales -

Expertos analizan el impacto geopolítico y los pasos a seguir tras la captura de Nicolás Maduro

El impacto geopolítico y los pasos a seguir tras la captura de Nicolás Maduro, es analizado por expertos. El excanciller de Panamá, Jorge Eduardo Ritter, considera que en este momento para Estados Unidos la prioridad no es el retorno a la democracia. Por su parte, el excónsul de Panamá en Nueva York, Elías Levy, cree que el proceso penal contra Maduro podría durar más de dos años, aunque el tiempo podría ser menor si se declara culpable.